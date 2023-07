Pubblica su Instagram una foto di una pistola senza tappo rosso | segnalato alla Polizia locale di Bergamo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) IL CASO. La segnalazione al Comune didi un cittadino, preoccupato per via di unata suda parte di alcuni giovani del quartiere di Monte: nella, infatti, era ritratta un’arma da fuoco.

... significa fare archeologia, per restituire alle comunità locali un patrimonio di ...//www.facebook.com/ArcheoSubUniSalento https://www..com/archeosubunisalento/ ESAC Centro ......il commento di fronte a un caffè e le responsabilità che potrebbero arrivare dalla realtà... Emma Marrone, nelle storie, ha pubblicato lo screenshot del commento e ha replicato: Un ...Nei suoi video o storie suspesso dei post in cui si allena e mostra i suoi addominali, frutto del lavoro in palestra, insieme al suo personal trainer. Dieta di Elettra ...

Pubblica su Instagram una foto di una pistola senza tappo rosso ... L'Eco di Bergamo

Annabelle ha avuto un episodio epilettico ed è andata alle porte del cielo», si legge in un post sul profilo Instagram della ragazza. «Ha lottato a lungo con questo problema e voleva sensibilizzare ...Instagram introduce il browser dei modelli per Reels, una funzionalità che permette di scegliere e personalizzare modelli di post con musica ed elementi predefiniti, per creare video brevi e divertent ...