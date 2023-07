Psi | il 22 e 23 gli Stati generali | da Schlein a Renzi invitati tutti i leader del centrosinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug (Adnkronos) - Al via glidel socialismo i prossimi 22 e 23 luglio a Roma (Monk, via Giuseppe Mirri 35), una due giorni organizzata dal Psi per chiamare a raccoltai socialisti italiani e rafforzare quell'area politica socialista, laica e riformista di cui il Paese ha bisogno e che oggi, nel pieno della crisi della sinistra italiana, non trova adeguata rappresentanza ai propri valori. Lo rende noto lo stesso Psi. All'evento sonodel– da Ellya Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Bruno Tabacci, Riccardo Magi, Matteoe Carlo Calenda – fondazioni e associazioni di area socialista, cittadini che racconteranno le ...