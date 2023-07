Prurito intimo | i rimedi naturali per alleviarlo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilrappresenta uno dei più frequenti e fastidiosi sintomi delle infezioni vulvo-vaginali. Il caldo e la conseguente sudorazione, il fatto di tenere la zona dei genitali bagnata al mare o in piscina, possono predisporre alla proliferazione di batteri e soprattutto di candida. Leggi anche › Candida, che cos’è e come curarla, soprattutto se recidiva Candida, che cos'è e come prendersene cura guarda le foto...

Antonio ) o la pediculosi del pube (piattole) che provocano notevolealla base dei peli ... In questo caso, è preferibile utilizzare un detergentedelicato , specifico per questa zona del ...Cause. Ilè un disturbo comune che può essere passeggero o ricorrente, in base alla causa . Dietro a bruciore, fastidio eche interessano le parti intime esterne o interne ci possono ...... nel momento in cui dovrebbero essere più luminosi e leggeri - avvertiamo una sensazione di... Un esempio Il detergente. Suona bizzarro, ma potrebbe essere la soluzione più adatta per ...

Prurito intimo: cause e rimedi BimbiSaniBelli

L’igiene intima deve rispettare le specificità anatomo-fisiologiche ... La ceretta all’inguine può causare prurito, fastidio ed arrossamento, quindi è importante fare attenzione alla temperatura della ...Se la detersione con un giusto prodotto è basilare, il benessere di una delle parti più delicate della donna oggi ha a disposizione anche cosmetici formulati ad hoc.