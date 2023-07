Protesta degli israelo - americani a Washington contro Herzog

Decine di manifestanti hanno urlato "democrazia" davanti al CampidoglioStati Uniti mentre il presidente israeliano Isaac Herzog teneva un discorso al CongressoStati Uniti. "Vogliamo inviare un messaggio al presidente Biden perche sia al nostro fianco e sostenga la democrazia israeliana per non lasciare che Israele diventi una dittatura", dice un ......brano del concerto è legato a una specifica funzione " dalla ninna nanna al canto di, dal ... fra l'ombraoliveti ed i profumi della macchia mediterranea alla scoperta di tesori nascosti. ...Lacontro il meccanismo dei residui è uno dei punti focali dello scioperoattori esceneggiatori. Per questo Mandy Moore si è esposta per parlare del suo guadagno misero ottenuto ...

"Prima eroi, ora rischiamo di perdere il lavoro": la protesta degli Oss a Chieti ChietiToday

Milano, 19 lug. (askanews) - Decine di manifestanti hanno urlato 'democrazia' davanti al Campidoglio degli Stati Uniti mentre il ...In circa 50 hanno manifestato per contestare la decisione del governo dei talebani: la polizia ha risposto usando cannoni ad acqua contro di loro ...