Pronti per le vacanze? Ecco cosa mangiare durante il viaggio per tenersi svegli | ma non appesantirsi

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È normale concedersi qualche sfizio in più quando si è in vacanza, ma mantenere l’equilibrio è sempre una buona idea. Se stai cercando di avere un’alimentazione sana,fuori casa può mettere a repentaglio anche le migliori intenzioni. Appena si esce dalla propria cucina, il mondo sembra essere pieno di tentazioni culinarie. Affamati o no, resistere a un pezzo di pizza o a un buon gelato nelle calde giornate estive può essere davvero difficile. E lo è ancor di piùlebene anche in vacanza è fondamentale per godersi al meglio il– grantennistoscana.itpuò fare una persona per manin formale ferie? Paige Macauley, direttrice dietetica della CoreLife Novant Health, suggerisce che sia necessario ...