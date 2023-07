Procura di Napoli | in arrivo il nuovo capo | i nomi in lizza

... è il bilancio di un'operazione finalizzata a contrastare il contrabbando di prodotti energetici eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale diche, coordinati dalladi Nola, hanno ...La posizione dei coniugi è al vaglio dei carabinieri - coordinati dalladiNord - anche in relazione al possesso dei previsti requisiti per l'occupazione di quell'abitazione. Il ...Giornate intense al Csm, per chiudere entro i tempi prefissati il caso, quello legato - ormai da oltre un anno - alla nomina del nuovo procuratore. Appuntamento fissato per il prossimo 26 ...

Procura di Napoli, non c'è l'intesa: rinvio a settembre per il capo dei pm ilmattino.it

All’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, finanzieri ...I Carabinieri della Tenenza di Arzano, durante un controllo disposto dalla compagnia di Casoria, hanno eseguito un sequestro preventivo ...