(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’ALLARME ASCOM. Le famiglie spendono meno a causa dei rincari e del’inflazione e i brand non aiutano le imprese commerciali. Pedrali: «Non si può continuare a lavorare con budget e quantitativi minimi imposti dai brand e dall’industria della moda».

Non ingranano i saldi di questo 2023: ilè, infatti, risultato decisamente negativo. Da un sondaggio effettuato da Ascom Confcommercio Bergamo, i primi due fine settimana hanno registrato un meno 10 per cento sulle vendite di ...Ilcittadino Pietro Ottaviani ha esordito: "Abbiamo fatto 9 mesi di lavoro per un giorno di ... Tutto compreso, i costi sono stati di 261mila euro, con alcune voci che sono rientrate nel...Non la misura del proprio valorepositivo persemestre attività CadaverLab di Neuromed

Primo bilancio dei saldi in negativo: picchi del -30% sulle vendite L'Eco di Bergamo

I senatori di M5s, Pd e Avs della commissione Finanze del Senato diserteranno la discussione generale sulla delega fiscale per protesta contro la maggioranza che ha respinto al richiesta di audire Age ...Il lungo consiglio comunale della serata del 18 luglio non è stato sufficiente per discutere tutti i 22 punti all'ordine del giorno ...