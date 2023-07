Primo bilancio dei saldi | -30% rispetto all’anno scorso

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Bergamo. Ildeiè decisamente negativo. Da un sondaggio fatto da Ascom Confcommercio Bergamo i primi due fine settimana diregistrano un -10% sulle vendite di fine stagionealloanno, con picchi anche del – 30%. Un andamento negativo che rispecchia anche le vendite del mese di giugno, che hanno registrano in media un -10%al giugno 2022. La caccia a capi scontati risente dell’inflazione e della spending review familiare al ritmo della recessione: Ascom Confcommercio Bergamo stima che a rinunciare agli acquisti in saldo sarà il 5% in più delle famigliealloanno. I commercianti confidano in una ripresa delle vendite: l’assortimento nei negozi non manca e le occasioni di ...