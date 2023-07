PrimeXBT Recensioni | Piattaforma di Trading Multivaluta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi i mercati delle criptovalute sono pieni sia di diverse monete di criptovaluta sia di diversi tipi di luoghi in cui è possibile acquistarle, scambiarle e venderle. Come ti dirà la nostra recensione di Prime XBT, questaè una di queste e oggi cercheremo di capire cosa distingue questadalle altre. Ammettiamolo, se non hai mai sentito parlare diprima, anche se sei un appassionato fan delle criptovalute, non sorprenderti:è considerato un giocatore relativamente nuovo nella scena delle criptovalute, essendo unadiper molti diversi asset (commodity, mercato Forex,di indici, etc.) e criptovalute sono solo uno di questi. Ma il nostro focus sarà solo sulla parte della ...