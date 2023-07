Preso mentre cedeva droga a Porta Capuana

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023) : la Polizia ha arrestato un 36enne dopo una colluttazione con gli agenti. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato svolgeva un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti. In piazza San Francesco ahanno notato un uomo – seduto su una panchina – che consegnava un involucro ad una persona in cambio di denaro. I poliziotti sono intervenuti per interrompere l’azione criminale che si consumava. Hanno così bloccato l’uomo con difficoltà e solo dopo una colluttazione. Lo hanno trovato in possesso di nove dosi di cocaina e il corrispettivo in denaro evidente provento dell’attività illecita. Hanno così arrestato un 36enne di origine pakistana con precedenti di polizia specifici. L’Uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di traffico di ...