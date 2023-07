Presidente egiziano ‘grazia’ Patrick Zaki Meloni | avevo posto la questione ad al-Sisi

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilal-ha graziato il ricercatore. La notizia arriva solo un giorno dopo la condanna a tre anni decisa dal Tribunale di Mansura, con l'accusa di aver diffuso notizie false. La sentenza, arrivata dopo un'infinita serie di rinvii, non era appellabile e l'attivista era stato subito trattenuto dalle autorità e portato via dall'aula: si erano levati appelli per la sua grazia sia dal governo italiano che da quello statunitense.Fonti egiziane riferiscono che"dovrebbe essere rilasciato già oggi", perché solitamente "tutte le persone che beneficiano della grazia presidenziale vengono rilasciate lo stesso giorno". Secondo quanto si apprende, l'intelligence - attraverso l'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) - sta lavorando per organizzare il ...

Ilal - Sisi ha concesso la grazie a Patrick Zaki , il giovane attivista che solo 24 ore fa era stato condannato in via definitiva a tre anni di carcere, di cui 14 mesi ancora da ..."Fin dal nostro primo incontro, lo scorso novembre " ha aggiunto Meloni riferendosi sempre al- , io non ho mai smesso di porre la questione. Ho sempre riscontrato da parte sua ...Ha anche detto di aver discusso con al Sisi della questione sin dal suo primo incontro con ila novembre e di aver "sempre riscontrato da parte sua attenzione e disponibilità". ...

In Occidente il presidente Egiziano viene dipinto, o per meglio dire veniva quotidianamente dipinto come un feroce dittatore sanguinario però buono nel momento in cui gli si dovevano vendere le armi.La buona notizia, attesa da anni, oscura le polemiche sui rapporti tra governo e magistrati. L’esito legittima il peso politico dell’Italia nel Mediterraneo ...