Preghiera del mattino del 19 Luglio 2023 | “Donami la Tua pace”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Due momenti per ricordare suor Clelia delle piccole Ancelle del Sacro cuore, che si è spenta sabato scorso ad Arezzo, sono stati organizzati anche a Pesaro dove la religiosa era molto conosciuta e app ...Santo del Giorno Sant'Arsenio il Grande, anche noto come Arsenio l'Anacoreta, è stato un monaco e asceta cristiano dell'antichità vissuto intorno al IV-V secolo d.C. Nato a Roma in una famiglia nobile ...