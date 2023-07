Prefettura in campo per tutelare gli anziani dalle truffe | pronto a partire nuovo progetto

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Se ne è parlato nell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con il Prefetto Licia Donatella Messina portando a esempio un percorso presentato dal Comune di Pistoia che dovrà ...

Se ne è parlato nell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con il Prefetto Licia Donatella Messina portando a esempio un percorso presentato dal Comune di Pistoia che dovrà ...Inla Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le Polizie locali. ... L'uomo è stato quindi segnalato alla... il 'Protocollo di legalità per la prevenzione ed il contrasto all'illegalità ineconomico ... la locale Camera di Commercio mette gratuitamente a disposizione dellala piattaforma ...

Prefettura in campo per tutelare gli anziani dalle truffe: pronto a ... LA NAZIONE

Se ne è parlato nell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con il Prefetto Licia Donatella Messina portando a esempio un percorso presentato dal Comune di Pistoia che dovrà ...CAMPI BISENZIO - "Non prenderemo parte al tavolo odierno in Regione": lo dice Rl2 srl che poi spiega le motivazioni della propria scelta: "Questo perché ...