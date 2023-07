Praia a Mare | Che schifo! È impossibile fare il bagno | la segnalazione scatena l' ira furibonda del web

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 19 luglio 2023), l'acqua delè pessima secondo unadel web: il popolo di Internet è a dir poco disgustato La Calabria è una regione ricca di bellezze naturali, storia e cultura. Tra i posti più belli ci sono la pittoresca città costiera di Tropea famosa per le sue spiagge di sabbia bianca e ilcristallino, Scilla con la meravigliosa spiaggia delle Sirene, Pizzo (nota principalmente per il castello Murat, di origine medievale), Gerace con il suo borgo collinare di derivazione normanna, Reggio Calabria che ospita i famosi Bronzi di Riace e, infine, l'indimenticabile, una destinazione ideale per una vacanza rilassante al, con la possibilità di esplorare la bellezza naturale circostante e immergersi nella cultura ...