Potenza | morta bambina di 6 anni investita sul monopattino

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dramma adove unadi 6nell’ospedale San Carlo, la notte scorsa, dopo essere statada un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, ladi origine ucraine, sarebbe statadall’automobile mentre era a bordo di un. L’incidente si è verificato poco dopo le 22 nel Rione Lucania, a. La donna alla guida del mezzo si è fermata per prestare soccorso. La mamma della piccola, poco distante, stava accudendo l’altro figlio di un anno. Apparsa subito in gravissime condizioni, Evelina (questo il nome della vittima) era stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo ma non ce l’ha fatta. La famiglia era arrivata aun anno e mezzo fa dal paese devastato ...

