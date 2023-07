Poste Italiane | Progetto Led in 5 uffici postali tra città e provincia

Continua il progetto "Led" dianche in provincia di Salerno . In queste settimane gli uffici postali di Agropoli 1, Altavilla Silentina, Lanzara, Lancusi e Salerno CPO (Centro Operativo Postale) sono stati ...Nella giornata di ieri ha debuttato una nuova offerta digrazie alla quale si potrà ricevere un tasso di interesse sul libretto postale del 3,50%. Le offerte, però, non sono finite in quanto ce ne sono altre due che si potranno cogliere al ...... Comune di Favignana - Isole Egadi, Unipol Gruppo (main sponsor), National Geographic, Gruppo Rio Mare - Bolton Group, UnipolSai Assicurazioni, UniSalute e BPER Banca,, Cantine Fina, ...

Continua il progetto Led di Poste Italiane anche in provincia di Caserta. In queste settimane gli uffici postali di Piana Di Monte Verna e Alvignanello sono stati interessati da lavori di manutenzione ...Santa Fiora: Oggi 19 luglio ha riaperto al pubblico l’Ufficio Postale di Santa Fiora. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della nuova sede di via degli Olmi,10 finalizzati ad accoglier ...