Portanova alla Reggiana | tifosi emiliani in rivolta

Nel gennaio scorso saltò il trasferimento al Bari dopo che la tifoseria pugliese era insorta con veementi proteste e pressioni...Il giocatore ha già raggiunto i nuovi compagni di squadra in ritiro ma l'acquisto ha scatenato la bufera visto cheè stato condannato a 6 anni in primo grado per violenza sessuale di gruppo,...Il giocatore ha già raggiunto i nuovi compagni di squadra in ritiro ma l'acquisto ha scatenato la bufera visto cheè stato condannato a 6 anni in primo grado per violenza sessuale di gruppo.

Portanova alla Reggiana: ora è ufficiale. Ma esplodono le polemiche La Gazzetta dello Sport

L'annuncio arriva dal club emiliano, promosso in Serie B, attraverso un post sui social: "AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC ...No comment del club Manolo Portanova è già arrivato a Toano ... al Bari dopo che la tifoseria pugliese era insorta con veementi proteste e pressioni alla società. Oltre ad una parte di tifosi che ...