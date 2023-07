“Poliziotti Penitenziari senz’acqua potabile” | la denuncia dei sindacati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La mensa per inel carcere c’è, ma è senza acqua. E’ quanto avviene da giorni nel carcere di Avellino che in questo periodo di caldo torrido, è rimasto per molti giorni senza la fornitura pubblica di acqua. Ad ovviare i problemi di approvvigionamento idrico, in passato, la ditta che gestisce la mensa della Poliziaa, forniva delle bottiglie d’acqua in sostituzione dell’acqua pubblica, come previsto dalla gara d’appalto. Ora non più e il personale di Poliziaa è costretto a rimanere in servizio per ore,”. Ad affermarlo è Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Poliziaa: “Scene da terzo mondo in un luogo deputato al recupero delle persone detenute e dove i ...