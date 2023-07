Polizia locale e guardia costiera sequestrano sdraio e lettini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’operazione di controllo è stata condotta sul tratto di costa della città di Napoli. All’interno dei giardinetti all’altezza della Rotonda Diaz, gli agenti delladi Napoli (Unità operativa Chiaia e Nucleo veicoli abbandonati), insieme al personale della, hanno sequestrato circa 200, ombrelloni e tavolini ed oltre 300 buste di snack e bibite in lattina. Sequestrati e prelevati anche due carrelli, uno dei quali adibito alla preparazione e vendita di granite. Tutte le attrezzature ed i prodotti sequestrati, di lì a poche ore, sarebbero stati venduti o noleggiati da parte degli abusivi che quotidianamente si impossessano del piccolo tratto di spiaggia libera in via Caracciolo. Al termine delle operazioni sul ...