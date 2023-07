Politano | «Garcia si è presentato benissimo | ora che ci siamo tutti ci farà capire il suo stile di gioco»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’attaccante del Napoli, Matteo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dal ritiro estivo di Dimaro. Domani la prima amichevole del Napoli in stagione.ne parla: «Domani scenderemo in campo per la prima amichevole, anche se nontantissimi è importante rimettere minuti nelle gambe, ritrovare le giuste posizioni e le giuste misure in campo. Anche se non sarà una grandissima partita a livello fisico e di intensità, sarà comunque importante fare gol e le giocate che ci chiede il mister».racconta il modo in cui il nuovo allenatore, Rudi, si èalla squadra. «Il mister si è, anche se non è stato semplice soprattutto i primi giorni che c’erano pochi ‘anziani’. Adesso che ...