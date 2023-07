Polemiche per lo spogliarello di una militante Pd alla Festa dell’Unità | “È a favore delle donne”

(Di mercoledì 19 luglio 2023)a Rimini per un fuori programma. A far discutere unoimprovvisato sul palco da un’ex dirigente regionale. La 67enne Loretta Pompili, da anni animaFestenella città romagnola, si è lanciata in un’esibizione burlesque all’interno di un tinozzo di vino. “Come Dita Von Teese ma in un tinozzo da vino e non in una coppa di champagne”, ha spiegato Pompili, che ha detto di aver voluto mandare un messaggio “a”. “Un messaggio anche politico, ovvero che la donna deve essere libera di poter mostrare il suo corpo come crede. E che nessun comportamento molesto o violento può essere mai giustificato”, ha detto dopo il clamore suscitato in città ...

Pronti, partenza e già: dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda si svolgerà l'edizione dei ...tedesca Giulia Gwinn che ha ricevuto un'offerta della rivista Playboy...'Basta con lesterili dell'opposizione. Il centrodestra è contrario alla creazione,legge, del salario minimo, che è solo fumo negli occhi dei lavoratori. Noi vogliamo invece il massimo del salario. ...PALERMO - 'Su alcuni quotidiani ho letto una polemica inventata sulla mia scelta di non partecipare alla fiaccolata organizzata in occasione dell'anniversario della strage di via D'Ameliopaura di contestazioni. E' una notizia inventata'. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Palermo, in prefettura. abr/gtr

Fiaccolata per Borsellino, Meloni non ci sarà: Non sono mai ... Fanpage.it

Polemiche a Rimini per un fuori programma alla Festa dell’Unità. A far discutere uno spogliarello improvvisato sul palco da un’ex dirigente regionale. La 67enne Loretta Pompili, da anni anima delle ...La premier sul concorso esterno in associazione mafiosa: il ministro Nordio ha risposto a una domanda, ma lui stesso ha detto che non è previsto ...