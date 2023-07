Pokémon Sleep | l’app per controllare il sonno arriva in Europa

La app per Android è compatibile anche con il dispositivoGO Plus+, in uscita il 21 luglio TheCompany International ha annunciato che, l'app che misura il sonno tramite interazioni con i popolari, è ora disponibile in Europa per dispositivi Android. Per giocare a, i giocatori devono posizionare il ...Nel 2019 è stato annunciato un nuovo curioso gioco chiamato, che ha subito sollevato un bel po' di interrogativi : si tratta di qualcosa da giocare durante il sonno Come è possibile ...Aperte le preregistrazioni su Android TheCompany ha annunciato l'apertura delle registrazioni anticipate per, l'app che misura il sonno in modo divertente, e che sarà disponibile su Google Play per dispositivi mobili Android. Per giocare a, i giocatori devono posizionare il loro ...

