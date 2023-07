Pochettino | «Lukaku fuori rosa? Una decisione su cui sono d’accordo club e giocatore»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’allenatore del Chelsea, Mauricio, ha confermato che l’esperienza di Romelunelinglese si concluderà presto., rientrato al Chelsea dopo l’esperienza all’Inter, non è stato convocato per la tournée negli Stati Uniti, proprio perché il Chelsea cerca di collocarlo altrove. Parlando delladidi lasciare Londra,ha dichiarato: «Quando si prende unadi questo tipo è perchétutti. Ile ilstanno lavorando duramente per cercare di trovare la soluzione migliore. È ovvio che laè stata presa anche dalla parte del. Agiamo in conseguenza della ...

Uno di questi è Romelu, che dovrebbe tornare presto in Italia: non all'Inter, ma alla ... Da qualche giornoe i suoi uomini sono negli Stati Uniti, dove disputeranno tutte e cinque le ..., classe '93 (LaPresse) " Calciomercato.itLa squadra esono impegnati nella tournée negli Stati Uniti, con 'Big Rom' che si è allenato a parte in attesa di buone nuove dal suo ..., allenamento a Londra con Aubameyang e Ziyech. E ancheconferma la cessione Ma per lui è stato un inizio anomalo. Ha condiviso il campo solo con Aubameyang e Ziyech, gli altri due ...

Chelsea, Pochettino: "Lukaku Club e giocatore sono nella posizione che volevano" Fcinternews.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Romelu Lukaku non ha viaggiato negli Stati Uniti con il Chelsea e si sta allenando in Inghilterra con la squadra B ...