Pnrr | Mef | interventi finanziati con ulteriori 217 | 8 milioni del Fondo opere indifferibili 2023

... 215 milioni di euro per gli interventi rientranti nel, 2,8 milioni di euro per gli interventi del PNC.... il cortocircuito del: i giudici devono giudicare il proprio datore di lavoro Meloni ripete "... Il ritardo sulè gravissimo. Ancor di più perché il governo, e il ministro Fitto in testa, lo ...E i soldi per metterla a terra arriveranno dalla rimodulazione degli obiettivi del. Il piano è ... Anche per questi casi alsi sta cercando una soluzione che potrebbe vedere anche il ...

Pnrr: Mef, interventi finanziati con ulteriori 217,8 milioni del Fondo ... MEF

(FERPRESS) – Roma, 19 LUG – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito un finanziamento di ulteriori 217,8 milioni di euro del Fondo opere indifferibili (FOI) 2023 per gli interventi pre ...La deputata parmigiana della Lega: "Tra i 1981 interventi assegnatari delle risorse, 19 sono nella Provincia di Parma compresi in 11 comuni" ...