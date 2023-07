(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il calciomercato offre sempre tanti spunti, spesso assurdi. L’ultimo potrebbe essere laattribuita all’per gli acquisti falliti. Falliti per scelta, però. Il mancato Lukaku-ter apre a una “narrazione” che si discosta troppo dalla realtà. Facciamo un po’ di chiarezza TESORETTO DI MERCATO – Ogni storia ha un senso in base a come viene raccontata. E ogni racconto, anche inventato, ha un finale in base al significato che gli si vuole attribuire. Il calciomercato “mediatico” non è esente da questo schema. Nelle ultime ore uno dei temi caldi buttati nel mischione delle notizie di mercato è il concetto di… non-acquisto! O meglio, i benefici derivati da una trattativa fallita. Nello specifico, le calcolatrici si sono attivate per quantificare il risparmio dell’(sì, ...

...di euro tra parte fissa e bonus - pagabili in 4 rate - una cifra importante che nelle casse della società genera unapiena avendo preso Onana a parametro zero. IL SOSTITUTO - Ora l'...... un esercito di ragionieri di complemento che godono per unapiù di quanto farebbero ... l'intreccio sulla rotta- Juventus che coinvolge Romelu Lukaku e Juan Cuadrado. Entrambi al ...Un gioiello di casase ne va: Onana è adesso un giocatore del Manchester United, affare da 50 e passa milioni. Apoteosi del concetto di! Gioielli e gioiellini nerazzurri: Gaetano ...

Plusvalenza Inter: ecco i milioni risparmiati rinunciando a Mbappé e Haaland Inter-News.it

Andrè Onana è il nuovo portiere del Manchester United. Riparte dalla Premier, dal tecnico che lo ha cresciuto all'Ajax (Ten Hag) e da un nuovo derby, ritrovando dall'altra sponda quel City contro cui ...ROMA Costa tanto. Non solo per la Roma, anche per l'Inter. Che rispetto ai giallorossi da ieri è però passata in pole, pronta ad offrire qualcosa in più a ...