Planet Funk | «Innamorati del percorso | mai dell’obiettivo»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Saranno tra i protagonisti del Corona Sunsets Festival World Tour, che si terrà il 22 luglio al Teatro del Silenzio (Lajatico): isono pronti a regalarci un set unico e nuovo, come ci racconta Alex Neri. Il 2 giugno è infatti uscito per Just Entertainment di Sergio Cerruti Any Given Day, il nuovo singolo, che segue The World’s End (rilasciato a gennaio). Un viaggio che ci condurrà al nuovo progetto, in uscita in autunno. Partiamo da Any Given Day. Come nasce?«È unche parte da molto lontano. Alcune canzoni di questo nuovo album le abbiamo scritte quando Sergio Della Monica era ancora in vita. È scomparso quattro anni fa mentre stavamo scrivendo l’album. C’è stato un po’ di smarrimento da parte del gruppo. In parte per il dispiacere, in parte per il nostro modo di fare musica. Ildi ...