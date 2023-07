Più che il dolor poté il digiuno… Sempre che non intervengano incidenti di percorso

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Fino a qualche anno fa, ipotizzando una guerra che sarebbe potuta arrivare a coinvolgere, direttamente o indirettamente, l’umanità intera, gli esperti della materia avrebbero quasi certamente risposto in coro che essa sarebbe stata combattuta con armi nucleari. È singolare come la storia si possa ripetere a tal punto da indurre a fare pause di riflessione ben motivate. Nel caso attuale, a riportare sotto le luci della ribalta alcune tattiche che, a un primo esame e superficialmente, non sembrerebbero proprio al passo con i tempi. È accaduto così che la tregua che Putin e gli elfi della steppa che gli fanno da contorno, avevano convenuto con Zelensky e, in modo implicito, con il resto del mondo, che riguardo alla sicurezza della navigazione dei mercantili bulk carrier che trasportano il grano dell’Ucraina verso tutte le destinazioni, c’era l’impegno del Cremlino. Lo stesso era di ...