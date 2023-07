Pita Limjaroenrat | leader dell’opposizione thailandese | è stato sospeso dal parlamento

Il candidato progressista, vincitore delle elezioni legislative del 14 maggio in Thailandia con il partito riformista 'Move Forward', ha annunciato che ritirerà la sua candidatura alla carica di primo ...THAILANDIA Più di 100 manifestanti si sono riuniti ieri a Bangkok per protestare contro i senatori che non hanno nominato come nuovo premier il favorito, leader del partito progressista Move Forward. I parlamentari, nominati nel 2019 dalla giunta militare, sono stati criticati per non aver rispettato il voto popolare e i giovani in ...Il leader thailandese pro - democrazia, che mira ad assumere l'ufficio di Prayuth. con il suo MFP (Move Forward Party) ha ottenuto 151 seggi alla Camera bassa a maggio. Il percorso ...

Thailandia: Pita Limjaroenrat vince ma non convince, bocciato in ... Euronews Italiano

Pita Limjaroenrat, leader di Move Forward, un partito progressista che ha una forte base di sostegno giovanile, ha ottenuto il maggior numero di voti e seggi alle elezioni di maggio. Ma le regole ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...