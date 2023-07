Piggy | recensione | il lato sadico e sanguinolento del bullismo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La nostradi, primo lungometraggio della spagnola Carlota Pereda: un revenge movie ad alto tasso di emoglobina che affonda i denti nella piaga del body shaming, ma che non morde abbastanza Tutto cominciò nel lontano 1976 con Carrie – Lo sguardo di Satana con un’indimenticabile Sissy Spacek, film seminale in cui l’idilliaco volto della provincia americana mostrava il suoselvaggio, bigotto, spietato ai danni di una ragazzina che, pur di sopravvivere, è stata costretta ad abbracciare quella stessa oscurità. Nel debutto cinematografico di Carlota Pereda,, l’America è lontana ma solo geograficamente: qui si prende di petto il tema del, ma la critica prova ad andare oltre e a rappresentare tutti gli ingranaggi malati di un sistema sociale di sopraffazione; non sempre il ...

... che le risveglia pulsioni erotiche, o interverrà per salvare le sue nemiche Da qui si sviluppa la storia di, che non a caso nasce da un cortometraggio della regista con la stessa interprete, ..., leggi la- Pubblicità -The Zone of Interest, la: l'orrore di un'inconcepibile normalità Titoli inediti per I ... Ecco il listino di I Wonder Pictures 2023:(20 luglio 2023) Rheingold (27 luglio 2023) L'...

Piggy, la recensione cinematografo.it

Piggy film 2022 recensione horror spagnolo di cosa parla film parla di bullismo serial killer revenge splatter ecco com'è il film la nostra critica di Piggy ...Esce in sala con I Wonder Pictures dal 20 luglio Piggy di Carlota Pereda. In esclusiva per voi ecco una clip dal film con Laura Galan.