Piccolo Corpo a Bologna | alla rassegna Sotto le stelle del cinema

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo una cocente giornata di sole di luglio, che ha surriscaldato turisti, passanti, appassionati, lavoratori, e cittadini, giunge finalmente il tramonto sue sulla splendida Piazza Maggiore. La fontana del Nettuno prodiga di freschi zampilli si concede agli ultimi scatti e intanto una tranquilla folla si appresta ad occupare la platea dellatografica pensata per questa rovente estate bolognese:ledel. In poco tempo come sono scese le ombre e una leggera e piacevole brezza accarezza la piazza che nel frattempo è diventata una incredibile marea di facce e di voci e di bisbigli. La proiezione della serata è ‘’, del 2021, una produzione Italia-Slovenia-Francia, della regista Laura Samani ...