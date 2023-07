(Di mercoledì 19 luglio 2023) Duedi 10 e 11 anni sono scappati incletta dalle loro abitazioni per sfuggire ai maltrattamenti che subivano in famiglia . Iora sono indagati dalla Procura. A raccontare il caso è il Resto del Carlino diche spiega come il 27 aprile scorso i due minori si erano allontanati nel pomeriggio. In serata, un 58enne li aveva avvistati mentre pedalavano sulla via...

"Sono stata a reclamareloro genitori, con i quali siamo imparentati, per ben due volte. Ma non è servito a niente: minimizzano - ha concluso la pensionata - avevo già segnalato ai carabinieri ...... anche allora in aprile (il giorno 6 del 2020), i detenuti erano statiper oltre quattro ... Solo a quel punto è stato portatomedici. La vittima è stata medicata, ma non è stata sottoposta ...Il volto della disumanità In questi centri, descrittimedia rumeni come 'manicomi dell'orrore', gli anziani venivano essenzialmente imprigionati,e tenuti senza cibo. Le squadre mediche ...

Picchiati dai genitori con calci e pugni, due bambini scappano in bici da casa a Reggio Emilia Gazzetta del Sud

Due bambini di 10 e 11 anni sono scappati in bicicletta dalle loro abitazioni per sfuggire ai maltrattamenti che subivano in famiglia . I genitori ora sono ...Ha cacciato gli amici dopo una lite a cena per un paio di occhiali e si è barricato in casa schiaffeggiando e insultando la ragazza. Solo l’arrivo dei militari avvertiti dai vicini ha impedito la trag ...