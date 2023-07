Pericolo crollo di edifici | Benevento la città con più immobili degradati in Italia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi crolli o fughe di gas si annida spesso nelle case fatiscenti, vetuste e degradate. Disseminate al Nord ma soprattutto al Sud. Qualche esempio. Nella bella Napoli, il 71% degliha più di 40 anni e, secondo le stime dell’Associazione costruttori edili, più di quattro su dieci è classificato catastalmente come degradato, un valore doppio rispetto alla media nazionale (22,6%) e a quella regionale (27,8%). Come riporta ilgiornale.it, èa vantare il primato di una delleincon più. Cadenti, non sempre disabitati, talmente inutili che neppure l’Agenzia delle entrate pretende il pagamento dell’Imu. Nel capoluogo sannita sono 10.942 quelli in dissesto contro i 259.589 sani, quattro ...