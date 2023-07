Perché siamo tutti ossessionati dal film Barbie

Leggi su dilei

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il conto alla rovescia è iniziato: il tanto attesodi Greta Gerwig è finalmente arrivato. L’hype per questoè incredibile. Fin da quando abbiamo intravisto per la prima volta Margot Robbie nel personaggio dell’iconica bambola la nostra curiosità non si è mai spenta. Anzi è solo aumentata dopo il primo trailer uscito in primavera, seguito da una campagna di marketing che ha dominato i social media. Dal trailer delalla colonna sonora, entrambe costellate di stelle, fino al filtro diventato virale che trasforma chiunque in un personaggio, ilsembra destinato a dipingere la città di rosa. Manecosì? Il sondaggio Mentre si potrebbe presumere che la ...