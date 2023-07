Perché Instagram non funziona ed è impossibile aggiornare il feed oggi 19 luglio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Da svariate orenonper diversi utenti ed èilper coloro che entrano nel loro profilo e vorrebbero restare aggiornati sulle attività di amici, conoscenti e naturalmente personaggi pubblici. Le difficoltà maggiori si stanno verificando in questo mercoledì 19ma è già dalla giornata di ieri che alcuni problemi si sono palesati per il nutrito pubblico del social. Prima di sottolineare le possibili cause dei problemi odierni, è il caso di approfondire esattamente il comenonquest’. L’accesso al social avviene regolarmente, dunque non si manifestano problemi di login. Allo stesso tempo, tuttavia, accade che al tentativo di aggiornamento del ...