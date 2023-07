Perché il salario minimo non ha senso spiegato facile

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Al centro del dibattito ormai da alcuni mesi, la proposta di legge volta all’introduzione nel nostro Paese del, sembrerebbe non considerare assolutamente le moltissime variabili di un mercato così complesso come quello del lavoro. La Direttiva Ue, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea, non ha previsto, come si vorrebbe far credere, un obbligo di introduzione delnei Paesi che ancora non lo prevedono ma impone agli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva non raggiunga almeno il 80% dei lavoratori, di prevedere un quadro per la contrattazione collettiva e di istituire un piano d’azione per promuoverla per garantire che i salari minimi siano fissati ad un livello adeguato. L’Italia è fra i Paesi europei con la più alta copertura contrattuale, già oggi ...