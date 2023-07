Perché è necessario evitare una nuova crisi dei debiti sovrani

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Superato il problema del debt ceiling statunitense grazie all’accordo tra l’amministrazione Biden e la maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti, unavicenda potrebbe avere conseguenze nefaste sull’economia mondiale. Ma andiamo con ordine e facciamo un passo indietro. L’ultimo decennio del XX secolo è stato caratterizzato da dueeconomiche originatesi in Asia: quella del Giappone del 1991 (causata dalla stretta monetaria attuata dalle autorità nipponiche, preoccupate per l’eccessiva concessione di credito da parte delle banche private e che diede il via al cosiddetto decennio perduto caratterizzato da deflazione, recessione e stagnazione) e la caduta delle cosiddette “tigri” asiatiche (ossia Taiwan, Corea del Sud, Singapore e Hong Kong) nel 1997 (originatasi dalla svalutazione del baht thailandese e poi diffusasi in Asia, con ...

Non esiste sul piano numerico, chela somma dei partiti della cosiddetta "maggioranza ...per evitare le regressioni nazionaliste e per dare all'Unione Europea quello slancioaffinché ...C'è chi ha addirittura scritto che avrei disertato le commemorazioni'in crisi con il mito ... dal suo primo giorno, la determinazione e il coraggioad affrontare il cancro mafioso a ...... a partire dall'afono protagonista, Ace, e il resto degli Hammerhead (la sgangherata ... ed ègiocare di squadra per avere la meglio in modalità Sopravvivenza, laddove i due team da ...