Per Messina Denaro nessuno sconto L’appello conferma l’ergastolo per il boss che ordinò le stragi del ’92

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Proprio mentre il Paese ricorda le vittime della strage costata la vita a Paolo Borsellino e alla sua scorta, la Corte d’Assise d’appello di Caltanissetta hato la condanna aldelMatteo. L’ex primula rossa è accusato di essere stato uno dei mandanti delledi Capaci e via D’Amelio che ha segnato il momento di massimo scontro tra Stato e mafia. Leggi anche:, audio choc delcon insulto a Falcone. Ergastoloto perUdienza a cui, come sempre, ilha rinunciato a partecipare continuando la sua strategia del silenzio. Durante la requisitoria il Procuratore generale Antonino patti e ...

Mentre la sua legale, l'avvocata Adriana Vella, al termine dell'ultima udienza aveva chiesto l'assoluzioneDenaro perché il boss, secondo lei, ''non era ai vertici di Cosa nostra'' del ...ErgastoloMatteoDenaro. Il boss è stato condannato perchè accusato di essere uno dei mandanti delle stragi del '92. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise D'Appello di Caltanissetta, ......Assise d'Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo del boss Matteo... ha rinunciato a collegarsi dal carcere in cui è detenutoascoltare il dispositivo.

Stragi del '92, confermato l'ergastolo per Messina Denaro Fanpage.it

ATM Messina ha predisposto un piano di parcheggi con servizio di navetta, bus e tram, in occasione del concerto di “RDS Summer Festival”. Bus ATM per RDS Summer Festival 2023. I bus ATM, predisposti ...Ergastolo per Matteo Messina Denaro. Il boss è stato condannato perchè accusato di essere uno dei mandanti delle stragi del '92. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise D'Appello di ...