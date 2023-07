Per look da cerimonia o outfit da spiaggia L' item passe-partout della stagione calda è la cintura con strass | charms e pietre preziose | femminile e originale

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Mai sottovalutare il potere degli accessori. Che sia una scarpa particolare, un orecchino che si fa notare, una pochette sopra le righe, ciò che all’apparenza potrebbe sembrare superfluo può rivelarsi di vitale importanza. Per l’Estate 2023 l’accessorio con cui rivoluzionare ogniè ladonna elegante in versione gioiello. Le classiche cinte in cuoio lasciano il posto a fili di perle e, dettagli die cristalli opulenti, veri e propri collier da indossare sul giro vita per donare un punto luce all’. ...