Per la Medicina dello Sport l’età biologica vince sull’anagrafica

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) –chesulanagrafica: una sfida possibile attraverso il trasferimento delle conoscenze medico-scientifiche dellaa favore del sistema socioeconomico del Paese per coniugare salute, economia e sistema sociale. E’ questo il tema al centro del XXXVII Congresso Nazionale della Federazione Medicoiva Italiana, presieduta da Maurizio Casasco, dal titolo “Età, età anagrafica 2.0. Una longevità in salute”, in programma a Roma presso il Centro Congressi dell’Hotel “Rome Cavalieri”. Molti studi scientifici hanno dimostrato come la sintomatologia della maggior parte delle patologie non trasmissibili (malattie cardiovascolari, tumori, diabete, depressione, Alzheimer, ...