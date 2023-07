Pensioni anticipate in calo nei primi 6 mesi 2023 Importo medio degli assegni 1 168 euro Crollo per Opzione donna

Ledi vecchiaia sono state 138.513 (298.436 nel 2022 compresi gli assegni sociali), lesono state 108.445 (259.747 nel 2022) e le invalidita' sono state 20.442 (51.330 nel 2022) e 102.Si registra un calo consistente per lecon l'esaurimento di Quota 100 e di Quota 102. Per i dipendenti pubblici sono state erogate 42.955 nuovea fronte delle ...Tali valori spiega lInps si riferiscono alledi vecchiaia, agli assegni sociali, alle, a quelle di invalidita' e a quelle ai superstiti delle gestioni considerate. In ...

Nei primi sei mesi del 2023 l'Inps ha erogato 370.136 nuove pensioni con decorrenza nel periodo con un calo del 16,6% rispetto allo stesso periodo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 lug - Le pensioni di vecchiaia sono state 138.513 (298.436 nel 2022 compresi gli assegni sociali), le anticipate sono state 108.445 (259.747 nel 2022) e le ...