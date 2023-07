Pedrelli | “Benedetti è fuori categoria Il Benevento ha scelto l’allenatore giusto”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti– Ha vestito la maglia deltra il 2009 e il 2013 mettendo insieme 78 presenze e un gol. Ivanha accarezzato più volte il sogno della promozione in serie B nel Sannio, ma è a Cittadella che l’ha ritrovata dopo le due esperienze di inizio carriera con Bologna e Verona. Dalle parti del Tombolato ha avuto modo di conoscere bene il nuovo acquisto dei giallorossi, Amedeo, in una rosa che comprendeva anche la presenza del portiere Alberto Paleari. “Sono due giocatori che con la serie C non c’entrano niente”, dice ai microfoni di Anteprima24.it.è l’innestoper unche deve rilanciarsi dopo la retrocessione?“E’ un giocatore importantissimo, che in un campionato come quello di terza ...