Patrik Zaki | l' Egitto concede la grazia Ieri era stato condannato a tre anni Lungo applauso in Senato Lepore | «Grande gioia»

"Lei di qua con noi" hanno detto a. E se lo sono portato. Tutti zitti, inutile e anche dannoso protestare adesso. Serve pazienza. Ce l'hai per tre ore. Quando finalmente il Tribunale ...è stato accusato di vari reati tra cui 'diffusione di false notizie', 'incitamento a proteste illegali' e 'uso di social media per commettere crimini che danneggiano l'ordine pubblico e la ...Questa norma potrebbe garantire ragazze e ragazzi che vengono a studiare nel nostro Paese da regimi autoritari, per evitare nuovi casi come quello di. Inoltre consentirebbe una virtuosa ...

Il presidente dell'Egitto Abdel Fatah al Sisi ha concesso la grazia a Patrik Zaki, condannato ieri dal tribunale.L'Egitto ha concesso la grazia a Patrick Zaki. La decisione del presidente egiziano Al-Sisi dopo che ieri il ricercatore e attivista era stato condannato a tre anni di reclusione di cui quasi due già ...