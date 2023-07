Patrik Zaki | l' Egitto concede la grazia «A casa già oggi» Tajani | «Contributo decisivo del governo italiano»

"Lei di qua con noi" hanno detto a. E se lo sono portato. Tutti zitti, inutile e anche dannoso protestare adesso. Serve pazienza. Ce l'hai per tre ore. Quando finalmente il Tribunale ...è stato accusato di vari reati tra cui 'diffusione di false notizie', 'incitamento a proteste illegali' e 'uso di social media per commettere crimini che danneggiano l'ordine pubblico e la ...Questa norma potrebbe garantire ragazze e ragazzi che vengono a studiare nel nostro Paese da regimi autoritari, per evitare nuovi casi come quello di. Inoltre consentirebbe una virtuosa ...

Patrick Zaki ha ricevuto la grazia presidenziale in Egitto. Era stato condannato a 3 anni Sky Tg24

È un passaggio significativo della lettera scritta oggi da Reny Iskander, la fidanzata di Patrik Zaki. «Patrick amore mio, buon anniversario, oggi compiamo il nostro quarto anno insieme. Anni che sono ...CAIRO (Reuters) - Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki e all'avvocato Mohamed El-Baqer. Lo riferiscono due fonti legali e una fonte della presidenza. Il ...