Patrick Zaki | presidente egiziano al Sisi concede la grazia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ieri era stato condannato a tre anni di carcere. Il ministro Ciriani: "Grande successo del governo attuale e di quelli precedenti. Ora lo aspettiamo presto in Italia" IlAbdel Fatah alha concesso la, che ieri era stato condannato a tre anni di carcere. Lo riferiscono i media locali, secondo cui è statoto anche l’attivista per i diritti umani Mohamed el-Baqer. La condanna del tribunale di Mansoura, che riguardava la diffusione di notizie false, era arrivata all’undicesima udienza del processo. A renderlo noto su Twitter era stato Hossam Bahgat, attivistaper i diritti umani e fondatore dell’Egyptian Initiative for Personal Rights, la stessa organizzazione non governativa con cui ha ...