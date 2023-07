Patrick Zaki | l' Egitto concede la grazia Lungo applauso in Senato

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il presidente egiziano al-Sisi ha concesso laal ricercatore, condannato ieri a tre anni di reclusione, di cui quasi due già scontati, per aver denunciato la discriminazione dei cristiani. Un verdetto che ha spinto diversi esponenti dei diritti umani ad abbandonare il «dialogo nazionale» lanciato dal governo per dare voce a tutti. La sentenza della corte speciale non era appellabile...