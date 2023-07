Patrick Zaki | il videomessaggio di Meloni | “Ringrazio il presidente al-Sisi | l’intelligence italiana e quella egiziana”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “ha ricevuto oggi la grazia dalegiziano, e voglio ringraziare per questo gesto molto importante ilal-“. A dirlo, in un breve, è stata ladel Consiglio, Giorgia, in riferimento alla concessione della grazia dalegiziano a. “Fin dal nostro primo incontro non ho mai smesso di porre la questione. E voglio ringraziare i diplomatici e, tanto italiani che egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare a una soluzione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ha ricevuto oggi la grazia: voglio ringraziare il presidente al - Sisi per questo gesto molto importante", ha detto la premier Giorgia Meloni in un video - messaggio, ricordando che "fin ..."E voglio ringraziare l'intelligence e i diplomatici, sia italiani che egiziani, che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per arrivare alla soluzione auspicata" "ha oggi ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica egiziana e voglio ringraziare il presidente al Sisi per questo gesto molto importante". Così la presidente del Consiglio Giorgia ...Il presidente egiziano al - Sisi ha concesso la grazie a, il giovane attivista che solo 24 ore fa era stato condannato in via definitiva a tre anni di carcere, di cui 14 mesi ancora da scontare. Nelle ultime ore si erano moltiplicati i segnali ...

Patrick Zaki condannato a tre anni, i legali: 'Lottiamo per il rilascio' - Medio Oriente - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 19 lug – Si stava recando al Pantheon per una manifestazione, l’ennesima, per la liberazione di Patrick Zaki, condannato ieri a 3 anni dal tribunale di Mansoura per un reato di opinione. Riccard ...L’ex studente dell’Università di Bologna era stato condannato a tre anni di reclusione. Ora l’intervento di Abdel Fatah al-Sisi ...