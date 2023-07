Patrick Zaki | i tre anni e mezzo di incubo giudiziario tra infiniti rinvii | ostacoli alla difesa e sofferenze in carcere

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La grazia concessa dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi a, lo studente egiziano laureato lo scorso 5 luglio in studi di genere all’Università di Bologna, chiude un caso che nasce nel 2020. Con il suo arresto, nel febbraio di quell’anno, parte unche durerà tre, compresi i 22 mesi passati a dormire per terra ine le infinite udienze di un processo kafkiano risoltosi il 18 luglio 2023 con una condanna a tredi. Una sentenza in teoria inappellabile, anche se soggettavalutazione di un governatore militare e del presidente al Sisi, che l’indomani decide invece di concedere la grazia, senza sconfessare la magistratura e chiudendo la partita con ...

Parla Rafael Garrido, compagno di corso diall'università di Bologna: "Quandotornerà a Bologna faremo una grande festa. Non solo per la sua laurea, ma una festa per la vita, per la libertà, per la possibilità di ...

"Domani Patrick Zaki sarà in Italia e gli auguro dal profondo del cuore una vita di serenità e di successi". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio. "Patrick Zaki ha oggi ricevuto la ...