Patrick Zaki graziato da Al-Sisi | Egitto apre all' Italia per dossier Fincantieri | Leonardo e Libia | 23 luglio festa in ambasciata

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il presidente egiziano al-ha emesso una grazia presidenziale per, lo studente egiziano iscritto all'Università di Bologna e laureato con il massimo dei voti lo scorso 5era stato condannato a tre anni di prigione il 18. Secondo i media locali, è stata concessa l

ha ricevuto oggi la grazia: voglio ringraziare il presidente al - Sisi per questo gesto molto importante", ha detto la premier Giorgia Meloni in un video - messaggio, ricordando che "fin ...Il rilascio - Il rilascio diè previsto nelle prossime ore. La madre e lo zio si sono recati alla stazione di polizia di Nuova Mansura proprio per attendere la liberazione. 'Se Dio vuole, sarà a casa già oggi', ha ...L'attivista laureatosi di recente all'università di Bologna ha ricevuto la grazia presidenziale dal presidente Abdel Fattah al - Sisi. Il portavoce di Amnesty International: "Oggi è un giorno di ...

Patrick Zaki ha ricevuto la grazia in Egitto. Meloni: “Domani sarà in Italia” Sky Tg24

(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 “Quella di Patrick Zaki una notizia straordinaria. Ci rende felici e soddisfatti. Chiediamo al Governo di porre al regime egiziano il caso della morte di Giulio Re ...(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 "Patrick Zaki ha oggi ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica Egiziana e voglio ringraziare il presidente al-Sisi per questo gesto molto importante. Fin ...