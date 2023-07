Patrick Zaki condannato a 3 anni di prigione | la fidanzata Reny Iskander | “Vorrei tornasse libero per il nostro matrimonio a settembre”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Bologna,, giovane attivista che da oltre trelotta contro il regime in Egitto, ha subito una "sconcertante sentenza" da parte del tribunale egiziano il 18 luglio 2023.è statoa tredi carcere, provocando di

... Antonio Tajani non aveva tempo per occuparsi della mazzata inflitta dall'autocrate egiziano all'Italia attraverso la condanna, tutta politica, di. Ridicoli Il giorno dopo, ecco la ...Reny Iskander ha scelto di celebrare il loro quarto anniversario insieme con una ...... la formazione capitanata da Luigi De Magistris ), che è culturalmente impreparata e, come sul caso di, lo studente di Bologna detenuto nelle galere egiziane, si limita a discorsi ...

Reny Iskander, fidanzata di Patrick Zaki, ha voluto esprimere con una lettera l’affetto e la vicinanza al giovane attivista egiziano, fresco di laurea (a distanza) all’Università di Bologna nel giorno ...Lo studente egiziano Patrick Zaki è stato condannato a 3 anni al termine di una nuova udienza del processo a suo carico a Mansura, in Egitto. Dovrebbe ancora scontare 14 mesi di carcere, ma spera ...