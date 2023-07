Patrick Zaki | Antonio Tajani | Seguiamo con attenzione | ma dobbiamo essere prudenti

L'Italia segue la vicenda die 'continuerà a seguirla con grande attenzione'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a ' Morning News ' su Canale 5 in collegamento dal ...A centro pagina troviamo la condanna di(', condanna choc. La speranza della grazia'). In spalla risalta il clima ('Clima, i pericoli del nostro dibattito fazioso' e 'A Roma in cerca ...Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia ha così commentato la condanna a tre anni di carcere dello studente egiziano dell'Università di Bologna: 'Un verdetto assurdo e scandaloso. Dopo 22 mesi di carcerazione preventiva, in condizioni durissime e un processo iniziato più di un anno fa, l'immagine ditrascinato via ...

Patrick Zaki condannato a tre anni, i legali: 'Lottiamo per il rilascio' - Medio Oriente - Ansa.it Agenzia ANSA

Su Facebook, la studentessa ha scritto: «Stavamo per iniziare una vita normale e stabile insieme. Non c'è assolutamente alcun motivo per cui qualcuno possa pensare che Patrick sia una minaccia» ...ROMA – La street artist Laika è tornata in strada per sostenere ancora una volta Patrick Zaki, che proprio ieri ha ricevuto la condanna definitiva a tre anni di carcere. Questa notte, infatti, in via ...